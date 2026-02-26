突然被列中國制裁名單！日企老闆傻眼：我們沒和中國交易

中國商務部將日本20家企業和機構列入出口管制管控名單。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕中國商務部24日突將日本20家企業和機構列入出口管制管控名單，中方宣稱，原因是無法確認這些企業生產的軍民兩用商品的最終流向。不過，其中有些被點名的企業，根本沒有從中國進口過任何產品，內部人員對此感到相當困惑，還有企業表示，根本沒有軍事相關的業務。

根據《讀賣新聞》報導，中國商務部除了禁止特定軍民兩用產品出口外，近期更將 SUBARU（速霸陸）、TDK 等20家企業增列至強化出口審查的「管制名單」。一旦被列入，出口商若要向這些日本企業出口軍民兩用產品，必須經過特殊的申請程序。

一家被列入名單的大型製造商則表示：「完全不知道中國方面的疑慮為何，令人始料未及。」該企業正忙於蒐集相關資訊。

三井物產會長安永龍夫於 25 日以日本貿易會會長身分出席定例記者會。針對旗下負責防衛與航太事業的子公司「三井物產航空航天株式會社（Mitsui Bussan Aerospace）」被列入清單一事，則表示該子公司與中國沒有直接交易，不清楚是基於何種經過或標準被列為監控對象。

另一間企業的公關負責人也感到困惑，表示：「我們並沒有軍事相關業務，不清楚被列入清單的原因。」

