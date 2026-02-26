統一超商去年稅前盈餘129.93億 創歷史次高

統一超商（2912）公告去年合併營收達3507.34億元，年增3.79%，合併稅前淨利達169.45億元，其中個別公司稅前淨利129.93億元，創歷史次高。（統一超商提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕統一超商（2912）公告去年合併營收達3507.34億元，年增3.79%，合併稅前淨利達169.45億元，其中個別公司稅前淨利129.93億元，創歷史次高（歷史最高為2017年含出售上海星巴克利得）。

稅後每股盈餘為10.78元，較前年每股盈餘11.1元微減2.88%，因2024年一次性處分山東超市利益、所得稅迴轉利益，致基期較高，若還原前述影響，稅後淨利仍較前年同期持續成長。

統一超商表示，以創新、精業、整合三大經營戰術，持續朝全通路生活服務平台發展，在店型、商品、虛實串流服務與活動上持續創新與躍進，7-ELEVEN透過獨立店型、複合商場、智FUN機等多元型態深入全台，積極拓展服務據點已突破8,300個。

uniopen會員生態圈透過會員、點數、支付三大引擎，線上線下拓展集團內外服務深度與廣度，更領先同業推出uniopen PRIMA 會員訂閱制、集團攜手中國信託銀行推出的uniopen聯名卡持續性推廣，服務會員數達1950萬、會員貢獻續創新高。

