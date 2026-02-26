存款640萬難安心退休 6旬夫妻親曝全因「1盲點」

意外支出和人生變故往往會同時發生，從而打亂退休家庭的預算計畫。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕談到退休規劃，多數家庭最關心的是，「靠年金加上存款，生活撐得住嗎」?專家指出，不少人只要年金高於平均、再加上一筆可觀存款，就會認為晚年「應該很安全」。但，真正的老後生活，往往比帳面數字複雜，包括醫療費用、房屋修繕，特別是給予孫子的金援，成為意外開銷。

日媒報導，住在首都圈近郊的隆司先生（67歲）與妻子惠子（64歲）每月約有24萬日圓（約新台幣4.8萬元）年金，退休時存款高達3200萬日圓（約新台幣640萬元），原本以為老後生活毫無後顧之憂，卻在陪伴孫子的日常裡，慢慢發現資產流失的速度比想像中更快，而退休前未考慮到的財務支出盲點，竟出在對孫子的花費支出裡。

據報導，隆司先生在大型製造商任職，60歲退休後又以顧問身分工作至65歲，才完全退出職場，房貸已經繳清，生活費控制在每月20萬日圓（約新台幣4萬元）左右，帳面始終維持盈餘。這對夫妻認為，他們兩人的年金不算少、存款也有，只要不揮霍應該夠用一輩子，卻在長女的第一個孩子出生後被打破。

一開始隆司夫妻倆只是幫忙買嬰兒車，幾萬日圓的小支出；接著生日紅包、入園用品，再加上週末孫子來訪時的餐費、外食費與交通支出，看似零碎的金額慢慢堆疊，僅與孫子相關的支出，一年就接近40萬日圓（約新台幣8萬元）。

同一時期，其他「原本就知道遲早要花」的大筆支出也陸續到來，包括妻子的植牙費用約120萬日圓（約新台幣24萬元）、浴室翻修約90萬日圓（約新台幣18萬元）。惠子苦笑說，這些必要支出，沒想到集中在退休初期，老後的支出真的會重疊出現。

退休7年後，夫妻金融資產已降至約2200萬日圓（約新台幣440萬元）。儘管每月的年金仍足以應付日常生活，但隆司先生開始感受到資產減少的速度超出預期。

惠子的不安也悄悄浮現，包括未來的醫療費、長照費是否足夠，以及支持子女家庭與保障自己老後之間，這條界線該畫在哪裡。但目前對孫子的支援仍在持續，理由是「總覺得不幫忙有點說不過去」。

專家指出，從條件來看，隆司夫妻的年金高於平均、存款充足、自有住宅。但實際生活並非靜止不變，孫子的成長、醫療需求、住宅維修、家族支援，都可能讓原本看似寬裕的財務規劃逐漸出現裂痕。

現今，每到週末孫子跑進門喊著「爺爺」，隆司先生總是笑得合不攏嘴，在那一瞬間，他也會不自覺想到存摺餘額，擔憂「我們還能支持多久」。即便如此，夫妻倆仍在能力範圍內對孫子持續付出。因為陪伴孫子的時光，是金錢無法衡量的幸福。

