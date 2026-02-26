中國如何擺脫產能過剩困境 IMF開藥方：加速轉向消費驅動經濟模式

IMF警告，中國經濟實際上已陷入產能過剩的惡性循環，而全球其他國家已無法在不破壞本土產業的情況下，繼續消化中國生產出來的過剩商品。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕《華爾街日報》報導，多年來，全球普遍認為中國經濟正處於一個十字路口，但到了2026年，這個比喻似乎已不再貼切。中國實際上已陷入產能過剩的惡性循環，而全球其他國家已無法在不破壞本土產業的情況下，繼續消化中國生產出來的過剩商品。

國際貨幣基金（IMF）認為，中國經濟的體量實在太大了，無法再繼續透過出口來擺脫內部困境。IMF亞洲及太平洋部門副主任賀伯林（Thomas Helbling）先前就指出：「中國是個非常龐大的經濟體。淨出口不應成為需求的主要來源，否則將給世界其他地區帶來過重的負擔。」

IMF最新公布的中國「經濟體檢報告」，提供了1套可能痛苦但緊迫的解決方案：停止依賴製造業，開始依靠民眾，未來的道路是大力向消費驅動模式轉型。這意味著北京當局要用更強大的社會保障體系來取代大規模的產業補貼，讓家庭有信心去消費，而不是為防備不時之需而努力儲蓄。

IMF警告，若中國不進行這樣的轉型，可能會陷入「宏觀金融反饋循環」，這基本上是1種惡性循環，即房地產市場崩盤和堆積如山的債務相互作用，導致物價長期下滑，形成頑固的通縮。

IMF所開藥方的1個關鍵組成部分是，中央政府為房地產行業提供一次性支持方案，該方案估計將在3年內耗資中國GDP（國內生產總值）的約5%。這是1項巨大的投入，約合人民幣7兆元（約新台幣32兆元），最終目標是讓目前在中國各大城市中如鬼城般存在的數以百萬計的預售房屋完工，以此來重組房地產系統。

透過保護購屋民眾並迫使殭屍開發商有序退出，中國政府或許能打破自2019年以來消費者信心重挫的停滯局面。賀伯林警告，如果中國不採取這些措施，調整「將需要更長的時間，將繼續拖累信心，並將繼續抑制家庭支出」。

但這種再平衡努力還必須解決「內卷」問題。這種破壞性的價格競爭正在削弱電動車等行業。雖然中國政府已經發起了反內卷行動，但仍繼續在機器人和人工智慧（AI）等新興熱門領域加碼投資。

IMF中國代表團團長詹恩－錢德拉（Sonali Jain-Chandra）指出：「雖然反內卷行動值得歡迎，但其他行業繼續實施的產業政策支持舉措，卻延續了產能過剩的循環。換句話說，中國的產能過剩問題並沒有消失，只是從舊行業轉移到了新行業。」

IMF表示，要真正解決問題，中國政府必須停止挑選贏家，並開始讓輸家倒下。詹恩－錢德拉指出，中國政府最終必須放手，讓那些在商業上無法自立的、沒有生存能力的公司退出。

為了支持這場經濟改革，IMF也呼籲北京當局讓人民幣匯率有更大的靈活性，目標是讓人民幣充當天然的減震器。幣值靈活波動可以減弱外部變化的影響，而不是透過痛苦的工資凍結或降價，來迫使國內經濟吸收每一次全球衝擊。

雖然中國政府通常優先考慮讓人民幣保持穩定，防止其過劇和過快的波動，但賀伯林指出，這種穩定也可能延長通縮周期。換句話說，如果不允許人民幣貶值以反映經濟現實，壓力就會被內化，導致價格下跌和企業利潤消失。這實際上會使中國陷入一個惡性循環，即保持競爭力的唯一途徑就是不斷降價。

要真正恢復平衡，中國政府必須停止把社會保障體系看作成本，而應開始將其視為經濟引擎。IMF建議大幅增加農村社會支出，以降低目前抑制國內需求的「預防性儲蓄」。詹恩－錢德拉表示，中國可以透過削減「目前回報在遞減的過度投資」來為這項工作提供資金。

中國政府新公布的5年計劃高調表示要提振國內需求，但IMF官員表示，光說不夠。詹恩－錢德拉指出：「這個轉型需要更緊迫、更有力的擴張性宏觀經濟政策，以及縮減低效投資和不必要的產業政策支持。」

無論對中國還是世界其他地區而言，北京當局的選擇都至關重要。IMF預計，若不採取這些改革，中國今年的經濟增長將放緩至4.5%，並且到2030年底將繼續放緩至3.4%。

中國經濟成功的轉型將使其成為全球需求的巨大新來源，失敗則可能意味著更多的通縮輸出和貿易緊張關係加劇，讓全球夥伴不得不面對1個停滯的超級大國所帶來的後果。

