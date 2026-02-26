黃金狂飆已進入非理性區間？專家全說了：市場正在「編故事」

黃金近來漲勢凶猛。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕黃金近來漲勢凶猛，摩根士丹利前全球策略長、洛克菲勒國際（Rockefeller International）主席夏瑪（Ruchir Sharma）對此指出，近一年來金價的爆發性上漲，恐已與基本面嚴重脫節，市場更多是透過各種「敘事」來合理化其漲勢，投資人應提高警覺。

夏瑪表示，自去年初以來，黃金價格大幅飆升，儘管今年1月底一度出現歷史性拋售，但過去一年仍累計上漲約74%，成為市場表現最亮眼的資產之一。然而，這波漲勢在他看來，缺乏基本面支撐，與1970年代黃金泡沫形成前的走勢相似。

夏瑪在接受《CNBC》訪問時指出：「黃金過去幾個月呈現拋物線式的上漲軌跡，已經完全脫離任何基本面。」他強調，歷史上金價上漲通常由較具體因素驅動，例如利率變動或通膨升溫，但目前並未看到類似的明確支撐。

夏瑪進一步表示，過去一年來市場為了解釋金價上漲，建構出各種說法，包括關稅不確定性、財政赤字擴大，以及美國通膨可能再度升溫等因素。然而他指出，這些風險並未在其他避險資產中反映，例如近期債券與美元仍相對穩定，顯示市場敘事與實際資產表現之間存在落差。

回顧歷史，1970年代金價的飆漲最終在1980年畫下句點，當時聯準會（Fed）為抑制通膨大幅升息，推升美元吸引力，導致黃金價格自高點至1982年中期重挫逾50%。

儘管夏瑪認為短期內聯準會再次升息的機率「不高」，但他仍建議投資人適度分散配置，將資金布局至其他大宗商品，以降低風險集中。

夏瑪本週在《金融時報》（Financial Times）專欄中也坦言，自己對黃金的看法已由過去的「看多」轉為「中性偏觀望」。他說：「當市場與基本面脫節，且愈來愈多由零散敘事所驅動時，很難判斷哪個說法是真實的，哪個說法會站得住腳。」

