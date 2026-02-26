台南預售屋量縮 地政局籲購屋族保守應對市場

南市2025年12月建物買賣概況。（南市地政局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南房市進入盤整期。南市地政局今（26）日公布，2025年12月住宅價格指數為140.89，較11月微幅下跌0.04%，較2024年同期則下滑4.64%，整體呈現「價跌量增」的溫和修正格局。

以住宅型態區分，大廈價格指數為147.92，月減0.06%；透天住宅價格指數130.97，月減0.04%，雙雙小幅回落。觀察各行政區，多數地區價格較前期及去年同期略為下修，不過，仍有部分區域逆勢走揚。在交易量方面，本期以歸仁區的交易量增幅343.04%最為顯著，而新營區的交易量增幅以86.67%居次。

南市2025年12月住宅價格月指數及變動率。（南市地政局提供）

至於預售屋市場，實價登錄申報件數自去年7月起逐步量縮，本期較上1年同期大減53%，反映信用管制措施對市場資金動能產生壓抑效果。

地政局指出，在科技產業發展與就業動能支撐下，台南房市長期基本面仍屬穩健，但短期受政策與資金面影響，呈現價格修正、交易回升的格局。局長陳淑美表示，各行政區因重大建設推進與完工時程不同，房價漲跌互見，未來市場仍存在不確定性，建議購屋民眾審慎評估風險，採取保守策略因應市場變化。

