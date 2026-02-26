經濟學家警告：市場與經濟已脫鉤 恐迎來破壞性的拋售潮

穆迪首席經濟學家贊迪警告，市場與經濟脫鉤 恐迎來破壞性的拋售潮。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕今年股市波動不定，投資人對於從關稅到AI等多種問題都感到擔憂，然而，穆迪（Moody's）首席經濟學家贊迪（Mark Zandi）警告，情況可能很快就會「變得更糟」，市場恐迎來破壞性的拋售潮。

《商業內部》報導，贊迪的觀點通常更著重於整體經濟而非股市，然而，他表示，近期發生的事件迫使他做出警告，並稱，如果某些情況持續下去，美國經濟前景令人擔憂。

贊迪表示，有時候自己會覺得市場反應過度，與經濟脫節的情況愈來愈嚴重。贊迪補充，市場可能出現大幅波動、因果關係顛倒，資產價格下跌會威脅到本來就以脆弱的經濟，而現在正是這種情況。

贊迪認為，一種危險的轉變正在醞釀，這導致許多資產面臨大幅拋售的風險，恐對實體經濟和華爾街都構成威脅。

贊迪在X貼文中寫道，現在估值很高，這有基本面的原因，但市場似乎愈來愈受到投機情緒的影響，也就是說，投資人只是因為最近價格上迅速上漲，就盲目地認為未來價格也會快速上漲。

這名經濟學家也強調，風險不僅限於熱門風險資產，包括黃金、白銀等避險資產，雖然在2025年因為地緣政治高度不確定性的推動下大幅上漲，但也可能面臨風險。贊迪也提到了加密貨幣，認為在目前市場回檔後，仍存在風險。

贊迪的分析重點在於美國經濟的複雜多變，他曾多次對此表示擔憂。儘管1月的就業報告優於預期，但他仍不相信這會刺激經濟成長。贊迪指出，實際GDP是最有力的指標，他的增速略高於2％，低於經濟的潛在增速。就業成長停滯不前，失業率持續攀升，聯準會首選的消費支出指數通膨率，仍居高不下，令人擔憂。

另一個警訊來自於通常被視為穩定標竿的美國公債市場。贊迪對於那些持續支撐市場的機構買家表示擔憂，如果這些對沖基金因擔憂美國經濟不穩定而感到恐慌，他們可能會同時撤離，導致國債價格下跌、利率上升。這種情況會使貸款成本更高，借款人更難獲得抵押貸款和商業貸款。

