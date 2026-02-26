台灣股市超狂！創20年最猛紀錄 全球排行一次看

根據統計，目前台股是全球第8大股市。（圖為資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕全球資金以逾20年來最大單日買超規模湧入台股，數據顯示，週二外資淨買超達27.7億美元，創20年來最大單日買盤，並已連續6個交易日加碼台股，而根據統計，目前台股是全球第8大股市。

商業新聞網《GuruFocus》報導，根據彭博數據，外資週二淨買超27.7億美元（約新台幣865億元），是2005年12月以來最大單日資金流入，同時也是連續第6個交易日外資買超。

請繼續往下閱讀...

其中台積電扮演核心角色，該公司目前約占台灣加權指數45%的權重，相較十年前比重已增加近三倍。台積電今年股價已上漲約30%，並屢創歷史新高，主要受惠於為蘋果、AMD與輝達等公司生產先進晶片的AI需求。

根據《彭博》報導，此波資金湧入之際，研究機構Citrini Research發布的報告警告，一場AI引發的「反烏托邦」式顛覆潮或來襲。但報導指出，投資人一方面迴避被視為易受衝擊的產業，另一方面又加碼押注被視為AI基礎建設核心的晶片製造商，以先進半導體生產商為主的台股，在這波AI「恐慌交易」中被視為相對避風港。

「台灣是全球AI供應鏈的重鎮，」瑞聯銀行駐新加坡的董事總經理Vey-Sern Ling指出，「只要投資人相信AI具顛覆性、且對未來不可或缺，台灣企業與股市就將持續受惠。」

報導指出，若資金流入速度維持，目前本月台灣可望吸引約70億美元外資。根據統計顯示，在全球前10大股市中，台灣排名第8、市值約3.308兆美元左右，緊追在法國的3.462兆美元後面。

目前全球前10大股市分別為美國、中國、日本、英國、印度、加拿大、法國、台灣、瑞士、德國。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法