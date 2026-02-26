自由電子報
焦點股》00940︰多檔成分股助攻 重回票面買氣增

2026/02/26 11:04

長榮、中信金今日強攻， 00940漲回10元票面。（擷取自元大投信官網）長榮、中信金今日強攻， 00940漲回10元票面。（擷取自元大投信官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕在聯發科（2454）、長榮（2603）、中信金（2891）多檔成分股助攻下，元大臺灣價值高息ETF（00940）順利漲回票面10元，截至10:53分為止，成交量高達17.3萬張、排名第四，不少投資人歡呼「終於回到票面」，其實，自發行以來00940累計股息已發放0.84元。

相較季配高股息吹起降息風，月配高股息去年開始逆勢升息，00940是首檔降息踩剎車的月配商品，自去年6月開始調升配息金額至0.04元後，去年11月再度調升至0.045元。

00940去年也調整成分股，新增多檔參與AI、機器人成長契機的高股息股票，包括廣達集團的廣明（6188），高度持股「小金雞」達明，於智慧自動化/機器人業務亮眼；中興電（1513） 受惠於台電進行能源轉型的電網韌性建設計畫，以及AI對於電力的剛需；信邦（3023）則聚焦於高成長性的半導體設備、機器人與AI應用，相關業務已與輝達機器人公司進行合作；金寶（2312） 則聚焦在AI伺服器、電動車充電樁以及低軌衛星等新興領域。

