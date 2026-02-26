三星年度旗艦手機Galaxy S26登場 台廠供應鏈可望受惠

三星年度旗艦手機Galaxy S26登場，台灣售價靜待公布。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕三星電子今日凌晨在美國舊金山發表年度旗艦新機Galaxy S26系列。三星指出，身為三星第三代AI手機-Galaxy S26、Galaxy S26+和Galaxy S26 Ultra，將實現迄今最強悍的行動體驗。

市場人士指出，隨著S26系列登場，台廠供應鏈包括台積電、大立光、晶技等可望受惠。

根據調研機構Omdia 2025年全球智慧型手機出貨報告指出，全年出貨量12.45億支，年增率2%，顯示手機市場在歷經低潮後逐步回温，其中，三星以 19%的市估率為全球市佔第一。而隨生成式 AI浪潮持續地席捲各軟硬體及服務領域，市調機構 DIGITIMES預估，AI手機2026年全球出貨量，將從2025年的4.4億支，成長接近至6億支。

三星S26 Ultra搭載6.9吋螢幕，是至今最薄的機身，具備5000mAh電池容量，配備最高2億畫素主鏡頭、1000萬畫素3倍光學變焦與5000萬畫素5倍光學變焦鏡頭，可支援最高100倍超高倍變焦、5000萬畫素超廣角鏡頭，及1200萬畫素前置自拍鏡頭。三星指出，Galaxy S26 Ultra搭載客製化行動處理器－Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile Platform for Galaxy，全面提升CPU、GPU和NPU表現。CPU效能提升19%，NPU效能提升39%，GPU效能提升24%。

S26 plus搭載6.7吋螢幕，Galaxy S26螢幕加大，搭載6.3吋螢幕，均配有最高5000萬畫素主鏡頭，與1200萬畫素前置自拍鏡頭。

在記憶體價格飆漲帶動，恐推升S26 Ultra成Galaxy史上最貴直立式手機。不過，台灣售價尚未公布，而據外媒報導，Galaxy S26 Ultra 5G 在印度市場的起價預計為 145,000 盧比、約新台幣 55,000 元，美國市場則為 1,399 美元、約新台幣 44,000 元，杜拜售價則約為 5,099 迪拉姆、約新台幣 43,000 元。而去年旗艦手機S25 Ultra 256GB售價 43,900元、512GB約 47,900元。

Galaxy S26系列2月26日開放預購，預計3月11日起全球陸續開賣。台灣上市時間未出爐，但這是Galaxy S26旗艦系列首次在台灣支援eSIM，同時保留實體雙SIM卡槽。

