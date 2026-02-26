嘉縣梅子觀光工廠「職務再設計」激勵中年員工新動力

梅子元氣館館長廖璟銘（右）透過勞動部職務再設計方案，希望留住中高齡員工。（記者王善嬿攝）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕55歲嘉義縣梅問屋梅子元氣館觀光工廠員工溫玉萍，因每天進行重複性梅子調味倒料、搬運原物料入庫工作，因肌力老化、彎腰負重搬運，增加工作壓力，透過勞動力發展署雲嘉南分署「職務再設計」方案，透過專業評估與輔具導入，協助雇主依照員工需求與特性，改善工作流程或方法，減輕中高齡員工體力負荷，打造更友善的工作環境。

勞動力發展署雲嘉南分署表示，面對國際經貿情勢動盪，部分產業面臨挑戰，勞動部推動「勞工就業通計劃」，希望協助受影響產業的失業勞工能儘速重返職場，計畫中的「職務再設計」方案，則是協助勞工排除工作障礙、提升工作效率，相關改善費用，每人每年可申請補助最高10萬元。

55歲梅子生產線作業員溫玉萍，透過公司導入職務再設計方案申請就業輔具，減輕工作負擔。（記者王善嬿攝）

溫玉萍是職務再設計方案成功案例，她擔任梅子產線作業員，要每天從事梅子調味倒料、將原物料搬運入庫等工作，十分消耗體力，長時間有腰痠背痛問題，她任職的觀光工廠導入職務再設計方案，添購電動油桶翻轉推高車與步行式簡易電動堆高機，讓作業更輕鬆省力，讓她笑說「不用每天找痠痛貼布了」，要工作到不能做為止。

梅子元氣館館長廖璟銘表示，中高齡員工的職場穩定度高，工作態度較務實，希望透過職務再設計方案延長他們的工作壽命，為公司留下好人才。職務再設計方案政府不僅有補助，還有專家進場給建議，透過方案凝聚員工向心力，提升工作效率，讓他「很有感」，未來會持續申請方案，打造更友善的職場環境。

