中華郵政辦「郵票選美」 可抽獎iPhone、Switch 2與Dyson吹風機

中華郵政辦「郵票選美」活動。（中華郵政公司提供）

〔記者吳亮儀／台北報導〕中華郵政公司今天（26日）宣布，為推廣集郵文化並宣傳郵票之美，3月2日至4月7日舉辦「115年郵票選美活動」，邀請民眾票選114年所發行最美郵票1枚，即可參加抽獎。

票選主題涵蓋體育賽事、書法畫作、鐵道列車、可愛寵物、休閒工藝及寶島風情等，共計69個票選標的。民眾可於活動期間，透過「115年郵票選美」活動網站、「中華郵政 郵你真好」FB粉絲專頁或中華郵政LINE官方帳號投票，也可於明信片上書寫欲票選的郵票編號及投票者資料，郵寄至「100900台北北門郵局第100號信箱（115年郵票選美活動小組收）」。

抽獎好禮包括iPhone 17 Pro 256G、捷安特電動自行車、Coway冰溫瞬熱飲水機、Dyson Supersonic r吹風機、Nintendo Switch 2、GoPro多功能攝影機、精裝本郵票冊及全聯禮券1000元等。

活動詳情請洽各地郵局或至「115年郵票選美」活動網站查詢（https://lottery.post.gov.tw/post/internet/post_vote115/index.jsp）。＃

