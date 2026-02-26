1月北台待售案達1551案 比三級警戒還要慘

今年尚未盼到房市春燕到訪，政策上也沒有房市利多消息。（住展雜誌提供）

〔記者徐義平／台北報導〕北台灣新案買氣不順，加上舊案去化慢又堆疊，造成1月待售建案總數推高至1551案，甚至比疫情爆發時的三級警戒時1300至1400案還要多，新案市調機構更指出，尤其桃園市、新竹地區的昔日房市投資熱區，建案賣不完的情況相對嚴重，甚至產生不小賣壓，後續則可觀察非核心重劃區的房價走勢。

根據住展雜誌調查，1月北台灣新案6項觀察分數、呈現「三降、三平」，其中預售屋屋推案量、新成屋戶數、待售建案數等分數下滑，而來客組數、成交組數、議價率則是持平。

請繼續往下閱讀...

住展雜誌企研室總監陳炳辰表示，農曆年前房市買氣觀望氛圍更濃厚，導致1月指標建案單週平均看屋組數僅有11.8組、而單週平均成交組數則不到1組、僅0.9組，甚至5成建案單週看屋組數呈現個位數、或是單週成交組數掛蛋，即便1月有新北市永和、桃園市龜山有新案公開的當週買氣逆勢開紅盤，但銷售蜜月期一過，買氣便出現雪崩式下滑，甚至直接腰斬。

1月北台新案單週成交不到1戶

1月北台灣新案供給端，預售屋新推案量超過500億元、但新成屋市場僅新推100多戶，均較前月減少許多，主要是目前銀行房貸未明顯寬鬆，至於，議價率則長期落在1成以內，成交價並未出現明顯下滑。陳炳辰指出，今年尚未盼到房市春燕到訪，政策上也沒有房市利多消息，預期329檔期仍是個案表現，甚至新推建案案量可能出現腰斬，因此，整體房市僵局仍未解除。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法