焦點股》穎崴︰獲利與配息雙創新高 強攻達5185元

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體測試介面廠、同時也是台股股后穎崴（6515）昨公布去年每股盈餘達46.93元，創歷史新高，董事會並通過盈餘分配案，擬配發現金股利每股50元，創掛牌以來新高；獲利佳績與超額配發股利的利多，帶動穎崴今盤中股價走高，截至10點08分，最高達5185元，漲幅逾3%，成交量414張。

穎崴昨日召開董事會通過2025年第四季財報及全年營運成果，第四季合併營收為22.34億元，季增23.84%、年增45.16%，為同期新高；毛利率為42%，與上季持平、較前年同期減少6個百分點；稅後淨利為4.83億元，季增29.84%，年增34.92%，單季EPS為13.53元，為歷史次高。

2025年合併營收為78.57億元，年增35.51%，毛利率為45%，累計全年每股盈餘為46.93元，營收及獲利皆創歷史新高。董事會並通過2025年盈餘分配案，基於對未來展望樂觀，擬配發現金股利每股50元，每股現金股利及配發率皆為掛牌以來新高，其中包含盈餘分配每股25元及資本公積發放現金每股25元，實際除息基準日及發放日將另行公告；同時決議於2026年6月17日召開2026年股東常會。

穎崴董事會同時通過高雄仁武產業園區租地自建擴廠計畫案，為因應未來長期訂單動能擴充產能，核准約34.99億元的資本預算，其中包含20.5億元的廠房建置費用及14.49億元的設備購買，擴廠計畫將依市場狀況等情形彈性調整，實際支付金額依執行進度及付款條件決定。

受到AI、HPC、ASIC等應用強勁需求帶動，穎崴去年在高頻高速同軸測試座（Coaxial Socket）、晶圓測試探針卡（Vertical Probe Card）產能及出貨量皆創歷史新高；高雄自製探針廠隨著訂單需求，月產能持續攀升，截至1月底已突破350萬支針新高。

展望2026年，穎崴持續投入高階晶片相關的測試介面產品開發，提供完整的測試介面解決方案，包括晶圓測試（Wafer Sort）、最終測試（FT）、高頻高速測試系統（SLT），高階動態老化測試（Functional Burn-in）、共同封裝光學（Co-Packaged Optics Test Solution）等，迎接AI Server、高速運算、基礎建設、主權AI、邊緣運算應用等商機，掌握AI、HPC大趨勢，今年有信心再創營運佳績。

