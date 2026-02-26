該追台積電還是繼續觀望？專家全說了

隨著台積電（TSMC）股價接近歷史高點，投資人面臨兩難。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著台積電（TSMC）股價接近歷史高點，投資人面臨兩難：強勁財報與AI需求支撐股價，但未來是否能維持高成長仍存在不確定性。但分析師認為，對多數晶片設計公司而言，台積電是將AI晶片設計轉化為實際產品的關鍵代工夥伴，而台積電也樂於擴張產能以因應AI需求，即便在供應緊張期間也能保持可靠性。

投資媒體《Motley Fool》報導，分析師卡普林格（ Dan Caplinger ）指出，對於大多數晶片設計公司而言，能夠依靠台積電將頂尖的AI晶片設計轉化為實際產品，是其商業模式中至關重要的一部分。而對台積電而言，公司樂於擴張營運規模，以因應AI需求，並展示即便在供應緊縮期間仍能保持可靠性的能力。

卡普林格稱，台積電執行長魏哲家在最新的法說會上指出，公司目前呈現兩種截然不同的需求來源：AI訂單持續強勁，但其他市場板塊表現疲弱，直到近期才逐步復甦，他預期這些趨勢將持續。

魏哲家表示，藉由「Foundry 2.0」策略，這是個涵蓋邏輯晶圓生產、封裝、測試與光罩製作的策略，台積電增長速度超越整體產業兩倍以上。儘管關稅政策、零組件價格上升及宏觀經濟因素存在風險，他仍預期台積電2026年營收增長將大幅超越整體產業14%的預測值。

卡普林格點出，台積電的核心策略是「客戶至上」，除了關注直接客戶需求，也考量最終產品使用者。隨著消費者、企業與政府加速採用AI，對運算設備需求攀升，也使台積電認為產能將成為成功關鍵。

為此，台積電正在加速建設晶圓廠，部分位於美國亞利桑那州，部分靠近台灣本地晶圓廠，日本新建計畫持續推進，歐洲市場前景也被看好。同時，提升既有廠區生產力，將產品組合轉向需求更高的3奈米晶片。

若策略成功，台積電預期其AI加速晶片營收至2029年可維持年均中至高50%的增長率。但魏哲家強調，成長不僅來自AI，智慧型手機、物聯網及車用晶片仍將帶來可觀收益。

卡普林格話鋒一轉，指出台積電提醒投資人其業務具有週期性風險。如台積電財務長黃文德就曾多次提醒潛在的負面因素，如海外晶圓廠可能稀釋毛利率、資本支出大幅擴張，以及不斷上漲的供應成本都可能影響長期獲利。卡普林格坦言，或許最重要的是，若AI需求趨勢提前反轉，台積電將面臨風險。

卡普林格認為，對已持有AI股票的投資人而言，台積電未必是必要配置；但對尚未布局AI的投資人，台積電的前景確實不錯、仍具吸引力，提供與其他科技巨頭不同的半導體投資視角。

