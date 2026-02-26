國防、AI支出暴增！全球債務衝上348兆美元 再創新高

國際金融協會表示，國防、AI等領域支出推動下，全球債務飆升至348兆美元。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕國際金融協會（IIF）週三（25日）發佈的報告顯示，去年全球債務激增近29兆美元，達到創紀錄的348兆美元。該智庫預測，隨著各國政府增加國防等領域的支出，未來幾年債務負擔將進一步加重。

《金融時報》報導，IIF表示，各國政府對國家安全的投資是去年全球債務增加28.8兆美元（約新台幣900兆元）的主要因素，而對AI和類似技術的支出也導致了自疫情爆發以來，全球債務負擔的最大年度增幅。

請繼續往下閱讀...

IIF數據綜合了政府、企業和家庭的債務負擔，數據顯示，全球債務佔全球產值的比率連續第5年下降，約為GDP的308％。債務在GDP的佔比被視為衡量借款人償債能力的重要指標。

然而，銀行業貿易機構警告，佔比下降完全是因為私營機構負擔減輕，而政府借貸的佔比實際上仍在持續上升。

TwentyFour Asset Management基金經理夏農（Gordon Shannon）表示，這些數據「再次提醒」人們，雖然目前大家的焦點都集中在企業為了AI發債，以資助激增的資本支出，但真正推動供應的是政府。

近年來，主權債發行量創歷史新高，推高了許多國家的借貸成本。而自疫情以來，許多國家央行紛紛取消了大規模的購債計劃，更是加劇了這一趨勢。

這反映在各國10年期公債殖利率普遍上升的情況，美國和英國的殖利率徘徊在4％左右，即使是被視為歐元區超安全基準借款人的德國，債殖利率也從幾年前的負值上升到2％以上。

IIF警告，國防驅動的財政擴張、較低的利率，以及對金融部門較為寬鬆的監管，可能會在未來幾年推動債務進一步累積。

根據IIF預測，由於美國總統川普（Donald Trump）重返白宮，加劇了地緣政治緊張局勢，歐洲各國政府增加了國防支出，到2035年，其債務在GDP的佔比可能會上升超過18個百分點。

川普正要求歐洲的北約成員國將國防支出提高到GDP的5％，同時也承諾在2027年將美國國防支出增加約5000億美元（約新台幣15.53兆元），達到1.5兆美元（約新台幣46.91兆元）。

IIF也提到，主要新興經濟體的政府也面臨債務負擔加重的問題，尤其是中國、巴西、墨西哥和俄羅斯。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法