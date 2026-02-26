焦點股》欣興：ABF載板逐季漲價 外資按讚目標價上看605元

欣興今年展望樂觀，獲得外資調高目標價。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC載板龍頭欣興（3037）昨日召開法說會，釋出正面展望，在稼動率提升、ABF載板漲價、產品組合優化等利多支撐下，毛利率有望持續上揚，內外資同步上修欣興目標價，亞系外資給出最高目標價605元。

欣興股價在經過3天大漲，今日早盤創高後，獲利了結賣壓出籠，股價翻黑，截至9:23分左右，欣興股價下跌2.94%，暫報445元，成交量逾2.3萬張。

美系外資指出，隨著高階ABF載板市場重新回到供不應求的狀態，欣興在AI ASIC領域具備主導性的供應市佔，公司獲利可望自今年起重返成長軌道，並在AI投資持續升溫的趨勢下佔據有利位置，預估自下半年起，欣興多項新一代、大尺寸ABF載板的量產爬坡而加速成長，相關載板將應用於新款伺服器GPU、CPU、ASIC 以及網通晶片。此外，嵌入式被動元件與英特爾的EMIB-T等新技術，將進一步提高封裝載板的製造複雜度，導致良率下降，從而加劇載板產能吃緊。

