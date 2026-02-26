銳澤去年EPS達8.72元 每股擬配發7元現金股利

銳澤創新事業群營運長周谷樺。（銳澤提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕高科技廠房氣體供應系統廠銳澤（7703）去年全年合併營收達25.6億元、年增31％，稅後淨利達3億元、年增26％，整體獲利表現創歷年次高水準，每股稅後盈餘（EPS）達8.72元、年增18％，董事會決議擬配發每股7元現金股利，股利配發率達80％，以昨收盤價216元計算，現金殖利率達3.24％。

銳澤表示，受惠台灣半導體、記憶體等產業客戶持續推動新廠擴建計畫，加上公司積極深耕主系統及二次配工程業務需求，帶動整體工程專案施工量增加，其中，氣體二次配拆移機服務營收表現明顯較去年同期成長50％，帶動2025年全年毛利率、營業利益率分別達23％、14％水準。

請繼續往下閱讀...

銳澤考量公司資本公積充沛且財務體質健全，董事會決議通過2025年擬配發每股7元現金股利，股利配發率達80％，以期將公司營運回饋給全體股東共享。

展望2026年第一季，銳澤持審慎樂觀看法。銳澤持續深化工程技術與專案管理流程，積極爭取主系統及二次配工程業務訂單，同時穩健擴增專業人力招募，並強化海外據點營運能量，擴展美國、日本、新加坡業務接單機會，致力為客戶提供高效率、高可靠度的氣體供應系統解決方案，進一步助力銳澤中長期營運成長動能。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法