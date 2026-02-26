焦點股》上緯：每股配息6元 開盤股價大漲

上緯昨日董事會宣布每股配息6元，開盤股價大漲。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕受惠於子公司股權處分利益挹注，上緯投控（3708）去年全年稅後淨利38.13億元、每股稅後盈餘（EPS）大幅提升至35.57元，昨日董事會同時決議配發每股6元現金股利，並通過公司更名為「上緯國際控股股份有限公司」，正式宣示由材料供應商轉型為橫跨智能機器人與航太複合材料的集團，今日開盤股價立刻大漲、最高來到126.5元、漲幅逾5%，開盤10分鐘成交量逾1500張，已超過昨日成交量。

去年上緯投控營收10.05億元，獲利表現主要受惠於第四季完成處分子公司Swancor（Samoa）所持有的上緯新材（688585.SH）59.21%股權，依會計準則認列處分利益，帶動EPS站上35.57元新高。

請繼續往下閱讀...

上緯董事長蔡朝陽表示，加速布局 AI 智能機器人，為強化與市場溝通，上緯智聯位於台北內湖的展示與教育空間預計於3月底正式開幕，將以實體展示方式呈現轉型成果，邀請投資人與合作夥伴共同見證集團新階段布局，總經理蔡孝德表示，集團將整合既有複合材料技術，結合上緯綠金能與艾若颯，投入機器人關鍵元件與外殼開發，逐步建構完整實體機器人解決方案。

觀察近期三大法人動態，外資連續三日買超逾500張、自營商也連三日買超逾200張。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法