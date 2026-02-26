黃金大回神！最新「挑戰價」出爐

週三（25日）黃金價格上漲。（美聯資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕週三（25日）黃金價格上漲，投資人擔憂美國總統川普最新關稅可能推升通膨，因而轉進避險的黃金，而美國與伊朗週四即將舉行的會談，也持續支撐避險買盤，美銀預測，未來12個月金價將突破每盎司6000美元。

黃金現貨價上漲1.1%，報每盎司5202.28美元。

4月交割的黃金期貨上漲約1%，報每盎司5226.20美元。

美國周二開始對全球進口商品加徵10%臨時關稅，但白宮官員表示川普政府正試圖把稅率提高至15%。

川普在國情咨文演講中表示，「幾乎所有」國家和企業都希望維持與華盛頓現有的關稅及投資協議。

川普同時闡述對伊朗採取軍事行動的理由，表示絕不允許這個全球最大的恐怖主義資助國擁有核武。伊朗與美國預定週四在日內瓦舉行第3輪核談判。

金價曾在1月29日觸及每盎司5594.82美元歷史高點，今年以來共上漲20%。

美銀在報告中指出：「投資人提高黃金部位的步伐已放緩，因此我們預料金價在春季可能趨弱，不過關稅不確定性再度升溫，可能讓眼前的盤整期相對短暫。」美銀預測，未來12個月金價將突破每盎司6000美元。

其他貴金屬交易：

現貨白銀上漲3.9%，報每盎司90.73美元，觸及3週高點，美銀預測，白銀今年可能再度突破每盎司100美元。

現貨鉑金上漲7.1%，報每盎司2320.90 美元，創1月29日以來最高。

現貨鈀金上漲2.6%，報每盎司1814.41美元。

