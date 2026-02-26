不只張忠謀早說過…台積電狂飆背後的神預言

台積電股價屢創新高。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台積電（2330）股價昨（25）日飛越2000元大關，對創辦人張忠謀而言，股價創高並非意外，他與時任董事長劉德音均多次表達看好台積電。不只如此，若去年6月有聽從董事長魏哲家「多買股票就不會錯」的喊話、以當時約950元進場並一路持有至25日收盤價2015元計算，不計手續費等成本，每張獲利約106.5萬元。

綜合媒體報導，回顧台積電股價走勢，2024年7月4日才剛以開盤價突破1000元關卡、晉升「千金股」，若從500元起算，歷時約3年8個月才站上千元；然而自千元再翻倍至2000元，卻僅花約1年7個月、不到前一階段一半的時間即達陣，漲勢明顯加速。

請繼續往下閱讀...

台積電股價連日創下新高，24號盤中飆出1975元天價，累計2月以來已上漲190元，當日證交所公布，將該股列入注意股票名單，引發市場熱議。證交所指出，台積電因6個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達185元，且當日收盤價為最近6個營業日收盤價最高，列入注意股票名單。

去年6月，董事長魏哲家曾公開信心喊話「多買台積電股票就不會錯」，當時台積電尚在950元徘徊，還沒回去千元大關，而不只魏哲家曾這麼說，就連創辦人張忠謀與前董事長劉德音過去也多次提及「買台積電股票」。

早在2014年股東會上時，有小股東曾問張忠謀，台積電的股價已經從60至70元到現在，若未來無重大經濟風暴是會繼續漲？還是在120至130元來迴轉？面對提問張忠謀回應：「我不評論股價，但要跟各位股東報告，我是一直以行動來證明。台積電的股價在60至70元時我一直買，106至107元的時候我也買」！

當時他強調，「這些買的絕對沒賣掉過、現在看起來也是對的」，「我對股價抱持樂觀看法」，且「我是一個基本面的支持者」。

此外，2019年10月20日台積電參加運動會時，張忠謀也說，對他而言，台積電股價創新高從不是意外，因為他一直對台積電有信心。

劉德音則是在2024年6月4日，主持最後1場台積電股東常會時，股東詢問劉德音可否給一句智慧的話？劉德音秒回說「買台積電的股票」。同日，魏哲家跟媒體交流同樣被問及給一句智慧的話，也同樣是「買台積電股票」， 他說投資理財就是要買台積電，公司又誠實、又努力、業績又好 ，有時股價稍嫌委屈，但很快就會回升。

根據集保中心最新統計，截至今年2月13日，台積電股東人數已達198萬2676人。與去年魏哲家喊話前（5 月 29 日）的180萬3854人相比，不到1年時間，多了17.88萬名股東。

若這17.88萬名股東都是從去年6月、約950元左右開始進場，且1張不賣，以25日收盤價2015元來算，不算上手續費等，等於每張獲利約106.5萬元左右，報酬率約112%。

今（26）日台積電開盤報2000元，盤中一度來到1995元，台北時間約9點52分，股價暫報2005元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法