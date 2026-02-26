AI推動資料中心營收大漲75％ 輝達營收、獲利超預期

資料中心業務帶動下，輝達Q4營收、獲利超預期。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕輝達週三（25日）盤後公佈最新業績報告，受惠於核心的資料中心業務75％的營收成長，2026會計年度第4季（2025年11月至2026年1月）表現優於預期，輝達押注大型科技公司將繼續擴大對AI處理器的投入，預估第1季營收也將高於市場預期。

綜合外媒報導，輝達Q4總營收較去年同期的393億美元（約新台幣1.23兆元）成長了73％，來到681.3億美元（約新台幣2.13兆元），高於預期的662.1億美元（約新台幣2.07兆元）。

輝達目前有超過91％的銷售來自資料中心部門，該部門負責生產市場領先的AI晶片。光是資料中心帶來的營收就達623億美元（約新台幣1.95兆元），高於先前預期的606.9億美元（約新台幣1.9兆元）。

輝達Q4淨收入幾乎翻倍，從去年同期的221億美元（約新台幣6927.24億元）增至430億美元（約新台幣1.34兆元）。經調整後，每股盈餘1.62美元，同樣高於預期的1.53美元。

展望未來，輝達預計Q1營收為780億美元（約新台幣2.44兆元），上下浮動2％，而分析師平均預期為726億美元（約新台幣2.27兆元）。

輝達表示，公司已確保足夠的晶片庫存和產能，足以滿足未來幾季的需求，旨在緩解外界對其晶片代工商台積電（2330.TW）供應緊張可能阻礙成長的擔憂。不過，輝達也提到，晶片短缺將對其遊戲業務造成影響。

對人工智慧投資者而言，輝達Q4業績無疑是個好消息，他們正密切關注輝達的表現，以評估大型科技公司向資料中心基礎設施投入的數千億美元是否物有所值。超大規模資料中心營運商Alphabet、微軟（Microsoft）、亞馬遜 （Amazon）和Meta預測，到 2026 年，其總資本支出將至少達到6300億美元（約新台幣19.74兆元），其中大部分將用於資料中心和處理器建置。

