傳3分之1運力已被鎖死 ! 油輪費率炸裂 20萬美元只能租一天

近期，全球原油運輸成本瞬間跳級，正改寫油價與航運市場的定價邏輯。

〔財經頻道／綜合報導〕全球油輪市場正上演罕見劇變。據多位業界人士透露，韓國Sinokor集團在過去1-2個月內迅速買入或租賃大量船隻，目前控制約120艘VLCC（超大型原油運輸船），約占全球可交易船隊的3分之1。現今，VLCC運力遭集中控制，加上地緣風險急速升溫，油輪日租金再度飆升，目前已來到20萬美元（約新台幣624.7萬元）。

《彭博》報導，近期沙烏地阿拉伯最大的石油運輸商Bahri一口氣租下至少5艘VLCC，日租金最高達20萬美元，加劇了市場對巨型船舶的需求，也推升預訂成本正在飆升；其中「DHT Jaguar」成交價更達每日20.8萬美元，為波羅的海交易所6年來最高紀錄。

與此同時，預測市場平台Polymarket顯示，市場對「美國是否在3月15日前對伊朗發動軍事打擊」的機率定價已升至47%。市場認為，這數字反映了投資人對荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）可能出現中斷風險的高度警惕。

據報導，荷姆茲海峽承載全球約5分之1原油貿易量，一旦出現封鎖或衝突升級，VLCC作為中東原油外運核心載體，首當其衝。隨著戰爭風險溢價正同步反映在油價與運費報價中。隨著保險成本上升、租船方急於鎖定艙位，即期運費被迅速推高。

多位業界人士也透露，韓國Sinokor集團在過去1-2個月內迅速買入或租賃大量船隻，目前控制約120艘VLCC，約占全球可交易船隊的3分之1。對此，SFL Corp.執行長Ole Hjertaker直言，實際上有一方或一群合作者控制了約3分之1的可用VLCC運力」，這種高度集中正在重塑市場定價機制。

據報導，Sinokor的收購目標多為船齡10年以上的船隻，這波併購潮耗資估計介於15億至30億美元（約新台幣468.5億至937億元）之間，帶動二手船價與長期租約成本同步攀升。

DHT Holdings執行長Svein Moxnes Harfjeld指出，這是一場全球船隊所有權結構的「根本性轉變」，影響已全面滲透至現貨運費、期租市場與二手估值，並對船舶即時可用性造成壓力。

根據Clarkson Research數據顯示，原油油輪收益迎來30多年來最強勁的年度開局，VLCC基準日收益突破12萬美元，過去一個月漲幅逾四倍。市場動盪也開始影響實體原油交易，部分現貨價格因航運成本飆升而承壓。

值得注意的是，溢出效應正向其他船型蔓延。蘇伊士型（Suezmax）與阿芙拉型（Aframax）市場很可能很快受到衝擊，航運費率上漲壓力正在擴散。

