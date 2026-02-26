鋰資源要變天了！全球第四大產國提前封礦 全球價格要動？

全球第四大鋰礦供應國辛巴威昨（25日）宣布，即日起暫停鋰精礦及原礦出口。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕全球第四大鋰礦供應國辛巴威昨（25日）宣布，即日起暫停鋰精礦及原礦出口，僅允許擁有本地下游加工產能（鋰鹽或硫酸鋰）相關企業申請特許。市場認為，辛巴威政府在去年宣布，2027年將正式禁止鋰精礦出口，但現今卻提前實施、還是即時禁令，代表鋰資源「原料粗放貿易」時代終結。

分析師認為，短期內單月1.7萬噸的LCE減量將直接撬動處於短缺旺季的價格槓桿，長期而言，全球鋰資源的訂價邏輯將向供應安全與深加工溢價的戰略資產模型。

據報導，非洲各國政府普遍尋求通過要求礦企在本地精煉礦產，以擴大從資源開發中獲取的經濟收益，擺脫單純以原材料出口換取低附加值收入的路徑依賴。

對外資企業而言，此次禁令將直接影響其原料出口與海外精煉廠供應鏈的銜接能力，並可能倒逼這些企業加速在當地布局精煉產能。

辛巴威已啟動2026年實現硫酸鋰生產的規劃，此舉將進一步重塑該國在全球鋰供應鏈中的角色定位，從原材料供應方向產業鏈中游加工環節邁進。因此，此次出口禁令將直接影響依賴辛巴威原料供應的海外精煉企業，全球鋰供應鏈面臨重新洗牌。

官方數據顯示，辛巴威鋰礦資源儲量估計達1.26億噸，位居全球前列，是非洲最重要的鋰礦產區之一。近年來，隨著外資大規模湧入開發礦山，辛巴威迅速崛起為全球鋰精礦主要供應國。

專家指出，這項動作並非孤立政策，而是繼印尼鎳礦禁令、剛果民主共和國鈷礦管控後，全球資源民族主義版圖上另一塊關鍵拼圖。

