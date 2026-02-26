翻倍賣蘋果卻反噬自己？傳美光吃下50％供應 三星內部博弈操作被曝光

記憶體價格翻倍，不只是市場供應問題，更是產業權力重新分配的縮影。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕市場傳出，三星半導體（DS）事業部一口氣將對蘋果的LPDDR5X報價拉高100%，原本只是談判策略，卻意外被蘋果接受。隨著外部價格被鎖定，三星也同步對內部行動體驗（MX）部門調漲供貨價格，卻迫使Galaxy S26在量產初期改由三星半導體與美光各供應50%記憶體。

面對成本壓力，三星將S26基本款售價提至899美元（約新台幣2.83萬元），並引進自研Exynos 2600晶片，但業界認為仍難完全抵銷記憶體漲價影響。

請繼續往下閱讀...

韓媒25日披露，三星半導體（DS）事業部原先計畫對蘋果調漲約60%，並以「翻倍報價」作為談判起點，預留議價空間，但蘋果卻迅速點頭接受，價格就此定格。這一動作不僅顯示記憶體庫存競爭之激烈，也等同為整個行動記憶體市場立下新錨點。

在確立外部高價後，三星半導體部門隨即放棄與自家MX部門的長期供貨協議（LTA），改採季度合約模式，以最大化利潤。對MX而言，即便內部轉移價格漲幅低於蘋果，但相較前一周期仍明顯提高，直接侵蝕旗艦機毛利空間。

全球通用記憶體供應吃緊背景下，MX部門為確保Galaxy S26出貨量，初期量產所需LPDDR5X由三星半導體與美光各占50%，這與上一代S25初期「全量採用美光」的局面形成對比。當時美光在性能與良率表現更具優勢，後續隨三星品質改善，S25最終調整為三星60%、美光40%的結構。

目前雙方皆採用1b製程LPDDR5X。美光已提交更先進1gamma（1c）製程樣品，但因量產條件尚未成熟，暫未導入。此次美光供應版本則是在S25基礎上優化線寬，使生產效率提升約15%，藉此改善自身獲利能力。

值得注意的是，美光亦計畫在後續談判中大幅調漲供貨價格。由於產能有限，美光對行動記憶體漲價態度被認為將最為強硬，即使三星MX拒絕接受，市場上仍有其他需求承接。

分析師指出，這場圍繞記憶體定價權的博弈，已從外部供應商談判延燒至三星內部。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法