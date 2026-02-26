輝達黃仁勳喊話市場「判斷錯了」：AI不會取代軟體公司

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（Jensen Huang）。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（Jensen Huang）週三（25日）表示，市場誤判了人工智慧（AI）對軟體公司的衝擊。黃仁勳是在輝達公布強勁銷售展望、反映AI需求持續強勁的數小時後，在受訪時作出上述評論。

黃仁勳在接受《CNBC》訪問時表示：「我認為市場看錯了，沒有任何人能比ServiceNow提供更好的服務，而它們將開發出高度微調、針對其工具應用場景最佳化的AI代理。」

請繼續往下閱讀...

黃仁勳說：「最終，我們仍需要這些工具完成工作，並以人類能理解的方式回傳資訊。」

ServiceNow是美國軟體公司，專注於把企業內部各種流程全部數位化和自動化。

財報顯示，輝達在2026會計年度第四季（2025年11月至2026年1月）營收年增73%，達681.3億美元，高於市場預期的662.1億美元。

輝達同時發布樂觀展望，預估2027會計年度第一季（2026年2月至2026年4月）營收將達780億美元，誤差正負2%，明顯優於分析師預期的726億美元。

此前，投資人對AI硬體支出大幅成長是否具備持續性產生疑慮，市場甚至開始擔憂該領域可能出現泡沫風險。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法