自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

輝達黃仁勳喊話市場「判斷錯了」：AI不會取代軟體公司

2026/02/26 09:00

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（Jensen Huang）。（路透）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（Jensen Huang）。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（Jensen Huang）週三（25日）表示，市場誤判了人工智慧（AI）對軟體公司的衝擊。黃仁勳是在輝達公布強勁銷售展望、反映AI需求持續強勁的數小時後，在受訪時作出上述評論。

黃仁勳在接受《CNBC》訪問時表示：「我認為市場看錯了，沒有任何人能比ServiceNow提供更好的服務，而它們將開發出高度微調、針對其工具應用場景最佳化的AI代理。」

黃仁勳說：「最終，我們仍需要這些工具完成工作，並以人類能理解的方式回傳資訊。」

ServiceNow是美國軟體公司，專注於把企業內部各種流程全部數位化和自動化。

財報顯示，輝達在2026會計年度第四季（2025年11月至2026年1月）營收年增73%，達681.3億美元，高於市場預期的662.1億美元。

輝達同時發布樂觀展望，預估2027會計年度第一季（2026年2月至2026年4月）營收將達780億美元，誤差正負2%，明顯優於分析師預期的726億美元。

此前，投資人對AI硬體支出大幅成長是否具備持續性產生疑慮，市場甚至開始擔憂該領域可能出現泡沫風險。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財