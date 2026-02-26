防AI干擾選情？Meta擴大內容監管 備戰2026美國期中選舉

針對2026年11月美國期中選舉，社群平台Meta提前備戰，於官方部落格說明選舉期間將採取的因應措施。（路透）

〔記者邱巧貞／台北報導〕距離2026年11月美國期中選舉僅剩約9個月，面對選舉期間可能湧現的假訊息、深偽內容與政治詐騙風險，社群平台龍頭Meta提前部署於官方部落格說明在選舉週期中將採取的因應措施。

Meta強調延續既有的透明度機制，要求所有投放與選舉、政治或社會議題相關廣告的廣告主，須完成授權程序並清楚標示「付費者資訊（paid for by）」聲明。若廣告內容涉及AI製作或經數位修改，也須進行揭露，相關資訊將同步顯示於公開可查閱的「廣告資料庫（Ad Library）」中並保存七年。

Meta亦將比照過往選舉期間作法，在競選活動最後一週暫停新的政治、選舉及社會議題廣告投放，以避免選前關鍵階段缺乏足夠時間對新廣告主張進行查證。

值得注意的是，雖然要求政治廣告揭露AI使用情形的政策並非首次推出，但本次隨選舉週期啟動的防護機制，進一步將AI揭露責任從過往僅適用於政治廣告投放方，延伸至一般用戶所發布的合成影音內容。

Meta表示將持續運用如C2PA（內容來源與真實性聯盟）等既有產業標準技術，辨識平台上其他由AI生成或編輯的影音內容，並加註「AI info」標籤說明。若使用者發布高度擬真的數位生成影像或聲音，而未依規定揭露可能面臨平台懲處，擴大其平台治理範圍。

在選舉資訊導流方面，當用戶於 Facebook 搜尋「投票」、「選民登記」或「選舉地點」等關鍵字時，系統將優先導向官方政府網站，而非僅呈現平台內貼文或討論內容，以降低錯誤資訊擴散風險。

此外，Meta去年推出的「Community Notes」社群補充說明機制，也將在本次選舉週期中扮演重要角色。該機制允許用戶為Facebook、Instagram與Threads上可能具誤導性的貼文補充背景資訊，並透過不同立場貢獻者之間的交叉評分建立共識，僅在取得跨觀點一致時才會公開發布說明，以降低偏誤並提升內容品質。

Meta強調持續投入資源打擊結合政治議題的詐騙行為，包括濫用政治人物影像的「名人誘騙（celeb-bait）」廣告。平台政策明確禁止利用公眾人物形象進行詐騙宣傳，並透過停權、移除違規帳號與粉絲專頁等方式強化執法力道。

同時，運用臉部辨識技術偵測冒用名人影像的詐騙內容，並在「詐騙防制中心（Scam Prevention Hub）」中提供用戶辨識與防範相關資源，以防詐騙者藉由選舉熱度吸引民眾參與假冒政治活動。

