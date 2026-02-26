憑「近乎無聊的一致性」成最強賣點？日媒揭這產品跨海來台稱霸關鍵

SK-II青春露被日媒形容以「近乎無聊的一致性」作為品牌長期經營策略。（翻攝自IG）

〔記者邱巧貞／台北報導〕在講求每一季都有新成分、每年都有新科技的高端保養市場，產品週期正以驚人速度持續縮短。對多數品牌而言，持續推出新品與升級配方，幾乎已成為維持市場聲量的必要條件，不過，日媒揭露「這產品」卻選擇了一條看似逆勢的道路。

根據《WWD JAPAN》於今年2月刊出的專訪，SK-II日本事業代表西田文彥在談及品牌長期經營策略時，提出了一個關鍵詞：「退屈なまでの一貫性」（近乎無聊的一致性）。這句話點出SK-II在產品策略上的核心思維：相較於頻繁改版與推陳出新，品牌更重視的是長時間維持產品本質與使用體驗的一致。

其中SK-II代表作品「青春露」，是1980年品牌推出的第一個產品，正式開啟SK-II的全球事業。1975年，日本科學家吉井隆在參觀日本滋賀一家釀酒廠時，發現年邁的清酒師傅竟有著白滑細嫩的雙手，為此，他花了數年時間分析超過500種天然酵母菌，終於粹煉出珍貴成分PITERA™ ，也讓一個成分造就一個品牌的誕生。SK-II自1985年進入台灣市場，更連續多年稱霸百貨專櫃銷售冠軍寶座。

即便歷經數十年市場演進，青春露仍是少數以「配方不變」作為長銷競爭力的經典產品。每瓶青春露蘊含超過 90% 的 PITERA™，源自品牌專利酵母發酵技術，為無法人工合成的天然萃取成分。在多數品牌積極以「升級版」作為主要溝通主軸的同時，SK-II反而將「幾乎沒有改變」本身，轉化為一項品牌資產，也因此在日本業界獲得「退屈なまでの一貫性」（近乎無聊的一致性）這樣的有趣評價。

也在此一策略脈絡下，青春露持續透過「包裝創新」與市場維持溝通。迎接櫻花季到來，品牌推出「青春露櫻花限定版」（230ml／6,900元），並以全新瓶身於台灣市場再度登場。此次限定版延續青春露經典設計，瓶身優雅點綴浪漫櫻花圖騰，朵朵粉嫩花瓣彷彿在瓶身上輕盈綻放，象徵煥然一新的蛻變與重生，同時呼應青春露為肌膚帶來的晶瑩透亮。

