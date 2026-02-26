「害怕錯過」情緒帶動韓股狂飆153％ 散戶舉債投資風險升高

2月25日南韓綜合指數收盤再漲1.9%，來到6083.86點，正式跨過6000點大關，過去14個月的漲幅高達153%，居全球之冠，與此同時，市場對於散戶投資人「舉債投資」導致股市劇烈波動的不安也在加劇。（圖／翻攝自韓聯社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕南韓股市正以驚人的速度上漲，2月25日南韓綜合指數收盤再漲1.9%，來到6083.86點，正式跨過6000點大關，過去14個月的漲幅高達153%，居全球之冠；與此同時，市場對於散戶投資人「舉債投資」，導致股市劇烈波動的不安也在加劇。

南韓《中央日報》25日發布社論，引述英國《金融時報》的報導指出，南韓散戶「害怕錯過」（FOMO）的情緒正在擴散，擔心自己搭不上持續上漲的股市「末班車」的心理，促使散戶爭相湧入股市。就連一向謹慎談論股市的南韓央行，日前在國會業務報告中也警告，「需要注意美國關稅及貨幣政策不確定性加劇，可能帶來的股市波動風險」。去年11月《彭博》也曾警告，「南韓個別投資人的槓桿買進激增，波動性正在加劇」。

這些警告並非斷言南韓股市走勢即將反轉。南韓央行指出：「考慮到政府政策推進，以及對半導體產業業績改善的預期，股市出現趨勢性下跌的可能性有限」。《金融時報》也未對南韓股市本身做出預測，而是指出全球流動性充裕和及半導體超級週期，成為支撐股市的利多因素。

但真正的問題在於「舉債投資」的現象愈演愈烈。《金融時報》憂心指出，南韓證券帳戶數量已膨脹至1億個，是南韓人口的2倍，證券公司的融資融券餘額高達31兆韓元（新台幣6820億元），投資人保證金突破110兆韓元（新台幣2.42兆元），雙雙創歷史新高。事實上，隨著股市波動加劇

，近期大型股票單日漲跌幅達4%至5%的情況已不少見。

更大的問題在於，南韓政府似乎只專注於推高股價。社論指出，南韓股市估值提升固然可喜，但在政府擴大國民年金投資國內股票上限，推進企業「1年內必須註銷新增庫存股」，以及推出「回流投資帳戶」（RIA）稅收優惠等政策的背景下，散戶「借錢炒股」現象正在升溫。一些證券公司甚至因貸款額度耗盡，不得不暫停投資相關貸款，顯示市場過熱跡象。

社論警告，如果南韓政府沉迷於刺激股市，而對「借錢炒股」的現象放任不管，市場風險只會進一步擴大，政府絕不能忽視市場中不斷響起的「借錢投資」警告聲。

