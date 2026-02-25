蘋果被三星狠狠坑了100％溢價 原定漲幅驚曝「撈很大」

外媒報導，蘋果在與三星的議價談判中，接受了LPDDR5X記憶體100%的溢價上漲。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕即使擁有強大可靠的供應鏈，蘋果也無法完全避免DRAM記憶體短缺的問題。據外媒報導，蘋果在與三星的議價談判中，接受了LPDDR5X記憶體100%的溢價上漲；而三星原本只計劃將漲幅至60%。

根據韓媒Dealsite透露，一位半導體行業人士表示，三星電子DS部門最初的策略是將蘋果iPhone使用的LPDDR5X記憶體價格提高約60%，然而，在第一次談判桌上，三星首先提出漲價100%，蘋果立即接受了這一提議，因此最終價格成為在了現在的議價水平。

先前有報導稱，蘋果高層為了與三星達成協議以確保充足的供應，曾在韓國預訂了長期飯店住宿。雖然LPDDR5X記憶體的首批出貨量得到了保障，但這並非沒有代價，因為蘋果支付給三星的價格遠高於其預期的60%溢價。

幸運的是，對於一家市值數兆美元的公司來說，支付更高的價格應該不成問題，但目前尚無證據顯示這些成本上漲最終會轉嫁到消費者身上。

2025年初，蘋果和其他需要12GB LPDDR5X記憶體晶片的公司，單價約為25-29美元，但到年底，這一數字已攀升至70美元。

根據Dealsite報導，情況已變得如此嚴峻，以至於蘋果不得不接受三星100%的漲價。但報導指出，這家韓國製造商最初的目標漲幅為60%，但談判之初就以100%的漲幅為起點，希望最終能達到預期目標。

天風國際證券分析師郭明錤表示，蘋果的計畫應該是自行承擔iPhone 18的溢價，因為這款手機將在市場動盪時期大幅提升蘋果的出貨量，而服務收入則能提供充足的財務緩衝。





