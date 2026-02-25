水利署：新竹轉水情提醒綠燈 成立防旱應變小組

水利署今（25）日宣布，今起新竹地區水情燈號調整為「水情提醒綠燈」。（水利署提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部水利署今（25）日宣布，今起新竹地區水情燈號調整為「水情提醒綠燈」，並同步成立水利署北區水資源分署防旱應變小組。

水利署表示，中央氣象署預報未來3、4月降雨偏少機率偏高，考量新竹地區頭前溪川流水量持續下降，同時適逢農業春耕整田灌溉用水需求增加，寶山及寶二水庫蓄水呈現下降趨勢，與2021年旱象同期（2月25日）相比，目前寶山及寶二水庫合計蓄水量仍較當年同期高約1100萬噸，但與近5年同期平均相比則少約623萬噸。

水利署表示，為審慎因應，今日水情檢討會議決定自今（25）日起新竹地區水情燈號調整為「水情提醒綠燈」，提醒各界加強節約用水，民生及產業用水不受影響，其餘地區水情正常。

水利署除將新竹地區水情燈號調整為「水情提醒綠燈」外，亦同步成立水利署北區水資源分署防旱應變小組，強化新竹地區水源調配與供水風險管控，並將每週滾動檢討防旱措施，適時因應水情變化。

水利署表示，針對枯水期應變，水利署已優先使用川流水、伏流水再生水廠及麥寮海淡廠等科技造水，透過板二計畫、桃園新竹備援管線及曾文南化聯通管等西部供水管網精準調度。

