十銓去年每股獲利13.06元 將配息10元雙創新高

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體模組廠十銓（4967）今公布2025年度財報，全年合併營收 204.28 億元，稅前淨利14.17億元，稅後淨利11.1億元，賺超過1.3個股本，稅後每股盈餘（EPS）13.06元，再度寫下歷史新高，董事會決議配發每股10元現金股利，反映公司穩健營運成果與營利持續成長，展現對股東長期回報的承諾。

隨著雲端服務商積極加速AI基礎建設部署，導致記憶體上游產能結構性調整，十銓維持與記憶體晶圓廠的長期策略夥伴關係，並深耕邊緣運算及高階運算平台技術整合，結合審慎風險控管機制，帶動2025全年營收與獲利再創歷史新高佳績。

十銓表示，在穩固既有消費性市場、擴大全球市佔同時，將更積極拓展工控電腦與SI市場，打造獲利新引擎；公司也不斷精進技術研發及產品開發實力，不僅年度多項產品取得國內外發明專利，並榮獲德國 Embedded Award、iF 設計獎、紅點設計大獎及日本Good Design設計大獎等眾多國際獎項肯定，鞏固產業領導地位。

根據調研機構 Trendforce 指出， AI產業重心由訓練轉向大規模推論，推升伺服器端高容量、高頻寬DRAM 需求與單機搭載量，企業級SSD重要性隨之提高；十銓持續聚焦高規格、大容量產品及解決方案，並深化B2B專案及工控應用布局，正向看待2026年營運表現。面對產業情勢的快速變動，公司將以穩健經營與靈活應變並行，掌握新一波成長先機。

