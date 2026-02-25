自由電子報
聯電今高階人事異動 半導體業這樣看

2026/02/25 20:58

晶圓代工廠聯電（2303）董事會今決議通過高階主管人事異動。（記者洪友芳攝）晶圓代工廠聯電（2303）董事會今決議通過高階主管人事異動。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠聯電（2303）董事會今決議通過高階主管人事異動，原共同總經理簡山傑轉任集團轉投資公司欣興（3037）董事長，即日起現任共同總經理王石升任聯電執行長，執行副總經理徐明志則獲任命為總經理暨營運長，並成為董事會成員。在半導體業看來，王石與徐明志都沒有掌管晶圓廠生產製造，此次高層人事布局，代表聯電未來聚焦營運策略導向。

業界認為，聯電採行共同總經理8年，王石與簡山傑互補，王石待在美國掌業務行銷為主，簡山傑在台灣負責技術研發與生產營運，隨著簡山傑年屆65歲年紀，率公司完成策略轉型，轉任集團轉投資公司欣興（3037）董事長對他是不錯的安排。

聯電經營管理階層終結共同總經理制，改由王石升任執行長，執行副總經理徐明志獲調升為總經理暨營運長，並成為董事會成員。

在半導體業看來，聯電是晶圓代工廠，應該最重視技術研發與生產製造，但王石與徐明志都沒有掌管過晶圓廠生產製造的經驗，徐明志是美國南加州大學電機工程碩士，約在胡國強時代加入聯電，曾任聯電美國子公司總經理，偏向設計技術面，此次高層人事安排，可能是過度階段，但也代表聯電未來將更重視美國市場，包括與英特爾合作等，偏營運策略導向。

