7旬老夫妻帶著553萬退休金移居鄉下 僅半年後陷入淒涼現實

〔財經頻道／綜合報導〕退休後搬離都市、投向自然懷抱，是不少人嚮往的第二人生藍圖。然而，日本一對70歲夫妻，在擁有每月28萬日圓（約新台幣5.5萬元）年金與2800萬日圓（約新台幣553萬元）退休金的條件下，選擇搬往鄉下，卻在半年後發現，真正的挑戰並非金錢，理想中的慢活，卻轉為空白與孤寂。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，70歲的井上浩一（化名）1年前完全退休，與同齡的妻子春美賣掉東京的公寓，搬到鄉下獨棟住宅。新居環境清幽，附帶庭院，距離車站車程約10分鐘，周邊還有農產品直賣所。夫妻倆以退休金與合計月領28萬日圓年金為基礎，展開理想中的悠閒生活。

浩一過去上班每天單程通勤1小時，長年奔波。他坦言「退休後既然不用通勤，住哪裡都可以，不如搬到環境更好的地方。」搬家初期，他們租地種菜、平日打高爾夫，享受不必擠電車的清晨與不被時間追趕的自在。然而，半年後，兩人卻開始感受到一種難以言喻的落差。

春美苦笑說「一天變得非常長。」她指出，丈夫全天在家，生活節奏突然改變，反而讓人無所適從。浩一也坦言，失去了會議與截止日期，對星期幾的感覺逐漸模糊，「如果不刻意安排，有時一整天都不出門。」

曾經令人厭煩的通勤，如今回想起來，反而是生活的節點與秩序來源。剛退休時，每天像星期天般輕鬆，但隨著新鮮感退去，沒有安排的日子逐漸增加，「什麼都沒有」的一天，有時比忙碌更讓人難受。

專家指出，移居鄉下帶來自然與寧靜，卻同時消除了外在賦予的規律。當通勤消失，生活的框架也隨之鬆動。若未提前思考「每天如何度過」，理想中的慢活，可能轉為空白與孤寂。

