宇瞻去年獲利年增逾2倍 每股配息4.5元創新高

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體模組廠宇瞻（8271）今公布董事會通過去年財報，全年稅後淨利達8.6億元，創歷年新高，年增逾2倍，每股稅後盈餘為6.7元；董事會並通過盈餘分配案，擬每股配發現金股利4.5元，為掛牌以來新高，以今收盤價119.5元估算，現金殖利率為3.76%。

宇瞻採惜售策略，去年第四季營收31.37億元，雖季減2.7%，但受惠在記憶體價格上漲，毛利率上升至30.56%，季增12個百分點以上，稅後淨利達4.17億元，季增達9成，每股稅後盈餘3.25元，創單季獲利新高。

宇瞻2025年全年營收111.24億元、年增42%，創近15年新高；毛利率20.74%、年增4.14個百分點，稅後淨利8.6億元，年增2.08倍，創歷年獲利新高。

為充實營運資金並支應未來發展需求，董事會也決議發行第一次無擔保可轉換公司債，發行總額10億元，將透過競價拍賣方式辦理公開承銷，以強化財務結構與資金調度彈性。

