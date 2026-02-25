鴻海處分群創4萬張套現10億 還有8.6萬張持股可賣

鴻海指出，集團投資群創光電主要是透過其他綜合損益、按公允價值衡量的金融資產投資。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）今年持續推動集團轉型戰略，管理層今日指出，旗下鴻揚創投自去年12月30日至今年2月25日，已累積處分面板大廠群創（3481）4萬3435張持股，每股均價23.89元，交易總金額達到10億3770萬1250元，依取得成本計算，已實現利益為6億1827萬2619元，未來還有超過8.6萬張持股可賣。

鴻海指出，集團投資群創光電主要是透過其他綜合損益、按公允價值衡量的金融資產投資，截至處分日已列入本年度未分配盈餘。依IFRS9規定，處分利益列為其他綜合損益，2025年認列2862萬0738元，今年認列5億8965萬1881元。

請繼續往下閱讀...

鴻海統計，經過本次交易之後，集團對群創的累積持有股數尚有8695萬8541股，累積持有金額大約是21億3918萬0109元，持股比例為1.09%，未來不排除繼續擇時實現投資利益，相關交易另需支付手續費、交易稅。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法