台達電2025年財報數據全創新高 每股大賺23.14元

電源供應器大廠台達電明日將舉辦法說會，聚焦全年營運展望與旗下AI伺服器電源產品前景。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器大廠台達電（2308）明日將舉辦法說會，聚焦全年營運展望與旗下AI伺服器電源產品前景，管理層今晚率先發布2025年財報，其中各項指標數字皆創歷年新高，去年每股大賺23.14元。

台達電2025全年營收5548.85億元、年增31.75%，毛利率34.2%、年增1.8個百分點，營益率15.1%、年增3.8個百分點，歸屬母公司業主淨利601.08億元、年增70.8%，每股盈餘23.14元、年增70.6%。

請繼續往下閱讀...

台達電去年第四季營收1615億元，季增7.5%、年增41.4%，毛利率34.5%，季減0.5個百分點、年增3.7個百分點，營益率16.3%，季減0.2個百分點、年增6.93個百分點，歸屬母公司業主淨利173.3億元，季減6.9%、年增141.4%，每股盈餘6.67元，季減6.8%、年增141.7%。

不過，台達電同步決議依據國際會計準則第36號公報認列資產減損，減損金額約13億元，影響每股盈餘（EPS）約0.52元，管理層預計在明日法說會正式對外說明詳情經過。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法