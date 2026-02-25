自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

台達電2025年財報數據全創新高 每股大賺23.14元

2026/02/25 19:42

電源供應器大廠台達電明日將舉辦法說會，聚焦全年營運展望與旗下AI伺服器電源產品前景。（資料照）電源供應器大廠台達電明日將舉辦法說會，聚焦全年營運展望與旗下AI伺服器電源產品前景。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器大廠台達電（2308）明日將舉辦法說會，聚焦全年營運展望與旗下AI伺服器電源產品前景，管理層今晚率先發布2025年財報，其中各項指標數字皆創歷年新高，去年每股大賺23.14元。

台達電2025全年營收5548.85億元、年增31.75%，毛利率34.2%、年增1.8個百分點，營益率15.1%、年增3.8個百分點，歸屬母公司業主淨利601.08億元、年增70.8%，每股盈餘23.14元、年增70.6%。

台達電去年第四季營收1615億元，季增7.5%、年增41.4%，毛利率34.5%，季減0.5個百分點、年增3.7個百分點，營益率16.3%，季減0.2個百分點、年增6.93個百分點，歸屬母公司業主淨利173.3億元，季減6.9%、年增141.4%，每股盈餘6.67元，季減6.8%、年增141.7%。

不過，台達電同步決議依據國際會計準則第36號公報認列資產減損，減損金額約13億元，影響每股盈餘（EPS）約0.52元，管理層預計在明日法說會正式對外說明詳情經過。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財