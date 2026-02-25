韓國被自家人爆紅色警戒！先進製造業僅剩1項技術領先中國

根據韓國產業經濟貿易研究院（KIET）在最新發布的報告指出，除記憶體晶片領域外，中國在機器人、電動車、電池以及半導體產業方面對韓國擁有顯著的競爭優勢。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕韓國一家智庫表示，除記憶體晶片技術外，中國在大多數先進製造業的競爭力方面已經超越了韓國。

韓國時報（korea times）報導，根據韓國產業經濟貿易研究院（KIET）在其最新發布的關於兩國先進產業競爭力的報告中指出，除記憶體晶片領域外，中國在機器人、電動車、電池以及半導體產業方面對韓國擁有顯著的競爭優勢。該報告是基於去年9月對行業專家進行的調查。

從產業來看，韓國在工業機器人領域的研發能力方面略佔優勢，包括產品開發和設計，但中國在零件採購能力、大規模生產以及海外市場佔有率方面領先。

在電動車領域，韓國公司在售後服務方面更具競爭力，在全球市場佔有更大的占額，而中國公司在自動駕駛技術方面則表現出更強的實力。

報告顯示，在半導體領域，韓國繼續在記憶體晶片技術方面保持領先地位，但中國在人工智慧（AI）晶片設計和系統半導體方面佔據優勢。

KIET補充說：韓國需要轉變其產業戰略，通過獲取尖端技術來提升先進製造業的競爭力，同時戰略性地利用中國的產業生態系統。





