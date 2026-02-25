春節期間跨行留存資金再創新高，行動銀行轉帳最受民眾青睞。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行統計，今年春節期間金融機構留存跨行清算資金高達5434億元，再度創新歷史新高。而春節期間整體（包括跨行及自行）交易中，轉帳金額高於提款，且行動銀行轉帳佔比高達7成，最受民眾青睞。

為確保每年春節連假期間之ATM跨行提款及轉帳交易順暢運作，央行每年都會請財金公司促請各金融機構在央行開立的專戶留存足夠的跨行清算資金；該清算資金逐年增加，今年高達5434億元。

根據央行統計，今年連假期間跨行交易（包括提款及轉帳）共計2604億元、筆數2053萬筆，其中ATM跨行提款占比27%與去年。連假期間ATM跨行提款交易筆數前5大城市分別為新北市、台中市、桃園市、高雄市及台北市，合計占逾全部ATM跨行提款交易之6成。

另外，春節期間整體（包括跨行及自行）交易中，轉帳金額高於提款，其中以行動銀行轉帳最受民眾青睞。

央行分析，春節期間跨行交易2604億元，加計自行交易2,010億元後，整體交易金額共 4614億元。提款部分，ATM提款計1610億元（占整體交易之35%），其中自行提款908億元，跨行提款702億元。

轉帳合計3004億元（占整體交易之65%），其中自行轉帳1,102億元，跨行轉帳1902億元；轉帳有實體ATM、網路銀行及行動銀行等3種通路，交易金額分別為329億元、420億元及2255億元，其中行動銀行占比逾7成，顯示大眾持續偏好使用行動支付。

