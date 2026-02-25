新青安退燒？5大銀行1月房貸量縮 利率衝17年新高

5大銀行1月房貸量縮，利率衝17年新高。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行今日公布台銀等5大銀行1月新承作房貸金額為567.66億元，較去年12月減少67.74億元，新承作房貸利率則攀升至2.327％創下2009年以來新高，央行官員表示，主要是新青安政策即將進入尾聲，佔比下降，使房貸利率加權後增加。

根據央行統計，1月台銀等5大銀行新承作房貸金額為567.66億元、為3個月低點，較去年12月減少67.74億元，央行官員表示，六都買賣移轉棟數月減8.32%，反應在新承作房貸金額上也同步減少。

除房貸外，1月周轉金更是大減1361億元。官員說明，這是因為年底企業資金需求進入高峰，不少企業因年終結算、獎金發放與營運調度有資金需求，基期偏高，進入1月後，季節性資金需求消退，周轉金貸款自然減少。

另外，在新承作的房貸利率上，1月5大銀行新承作房貸利率來到2.327％，創下17年新高，月增0.029個百分點。

官員表示，主要是利率較低的政策性貸款包括新青安與公教人員築巢優利貸的佔比下滑，因其利率較爲優惠，使得加權後利率小幅回升。

根據央行統計，新青安貸款佔5大銀行新承作房貸比重在去年11月達到45.15%高峰後，連2個月下滑，1月5大銀行新承作房貸中，新青安金額為240億元、佔比降至42.36%。

官員說，可能與新青安貸款即將進入尾聲有關，他表示，通常初期申請熱度高，符合條件的民眾陸續都已經申請辦理，隨著新青安貸款即將於今年6、7月結束，後續新增動能自然放緩。

