退休不想再為錢煩惱？外媒喊買進「這3檔」抱十年 台積電上榜

〔財經頻道／綜合報導〕希望退休時不用再擔心財務狀況？投資媒體《The Motley Fool》報導，如果你希望把一筆不算大的資金，在相對短的時間內變成百萬美元，多數「快速致富」的想法往往以失敗收場。不過，有些股票，如果願意給它們足夠的時間，如十年，表現足以超越大盤，實現財富增長。分析師James Brumley點名以下3檔潛力股。

1.台積電（TSMC）

與普遍認知不同，像輝達和高通這類晶片公司，其實並不自己生產晶片。雖然英特爾嘗試建立自家晶圓廠，但多數公司認為將製造交給第三方廠商成本更低且更容易。台積電正是這類晶圓代工廠中的佼佼者，尤其是生產高效能微晶片，用於電腦、人工智慧（AI）數據中心和智慧型手機。去年營收達到1120億美元，比2024年增長近32%。分析師預測，今年銷售額可望增長30%以上，明年也將達到近24%，隨著AI數據中心數量快速增加。

當然，並非每年都如此亮眼；半導體行業仍有周期性波動。憑藉幾乎壟斷的晶圓代工地位，台積電享受的好年份比壞年份更多。

2.ServiceNow

近期大多數AI概念股表現不佳，ServiceNow也不例外。自去年中以來，其股價幾乎腰斬，儘管分析師預期今年營收增長21%，明年超過18%。AI業務目前被視為風險較高的領域。然而，ServiceNow 的優勢常被低估。

它在AI革命前，就已經是成功的數位與自動化工作流程平台，提供實用且易用的解決方案。即便現在AI投資熱潮引發市場重新思考，ServiceNow的核心業務仍具持續增長的穩定性。

3.比亞迪（BYD）

對關注中國電動車市場的人而言，比亞迪最近在中國市場的市占率下降至16%，低於去年同期的27%。不過，比亞迪的重心已不再只在中國。去年向歐洲交付了18萬7657輛電動車，較2024年增長超過268%，未來數據同樣值得期待。

但這並非買入比亞迪股票的主要原因。核心在於，比亞迪已是全球第二大電動車鋰電池製造商，並持續技術突破，如固態電池與磷酸鐵鋰「刀片電池」，確保其在電動車電池市場保持競爭力。Precedence Research預計，全球EV電池市場在2034年前將以年均26%速度增長。

