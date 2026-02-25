不外食不聚會！7旬夫婦苦存630萬「極致節省」養老 如今喊超後悔

日媒以真實案例揭示，老後資金應該是「支撐生活的工具」，而非單純為了留下不用。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著醫療進步，進入「人生百歲時代」，但長壽並不代表安心與幸福。日本一對7旬老夫婦，雖然月領年金約24萬日圓（約新台幣4.7萬元）、存款達3200萬日圓（約新台幣632萬元），看似經濟無虞，卻因長期極端節約，老後生活陷入孤寂，旅行、外食、朋友聚會全被推遲或放棄，他們才後悔驚覺，多年的努力與存款，換來的竟是比想像中更空洞、安靜的晚年。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，前公務員佐藤孝雄（化名，78歲）與妻子洋子（化名，75歲）居住在東京郊區，他們每月退休年金合計約24萬日圓，金融資產約3200萬日圓，擁有自己的房產，且無抵押貸款。單從數字來看，這個家庭似乎對退休生活沒什麼焦慮。然而，退休後，這對夫婦一直奉行「盡可能少花錢」的政策。

夫妻倆逐步縮減生活開支，外出僅限就醫與購物，旅行、外食皆被延後，與朋友的交流也幾乎中斷，平均支出低於其他高齡夫婦。

洋子回憶，進入70多歲中期後，夫婦生活更加安靜，看電視、吃飯、睡覺，外出僅每週數次，來客幾乎沒有。洋子坦言「錢沒少，但樂趣也沒增加。」夫妻在節約中維持資產，但失去的是與人互動、外出習慣和生活的多樣性。70多歲後期的一天，佐藤看著存摺說「……錢幾乎還沒動啊。」洋子則自問「我們到底是為了什麼存錢的呢？」

專家指出，老後資金應該是「支撐生活的工具」，而非單純為了留下。長壽固然幸運，但過度害怕長壽風險而節省，反而可能縮減生活品質與人際互動。

夫妻後悔坦言，雖然資產仍在，但老後生活比想像中更加安靜。洋子感慨「節約過頭的老後，比想像中安靜太多了。」

