台灣人1個月吃掉智利櫻桃8.5億元！僅輸給世界兩大經濟國

儘管智利櫻桃整體出口量有所下降，但出口地域格局基本上保持不變。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕2026年開始後，智利櫻桃出口出現放緩跡象。根據《新鮮水果》（Fresh Fruit）雜誌發布的數據顯示，1月智利櫻桃出口總額為12.27億美元，明顯低於前兩年的水平。不過，中國仍是智利櫻桃最大進口國，台灣則排名第三。

儘管整體出口量有所下降，但出口地域格局基本上保持不變。中國仍然是智利櫻桃最大的出口市場。光是2026年1月，對中國市場的出口總額就達到10.75億美元（台幣336億元），佔當月出口總額的88% 。這一比例再次凸顯該產業對這個亞洲大國的嚴重依賴，尤其是在與農曆新年相關的關鍵時期。

請繼續往下閱讀...

美國是智利櫻桃排名第二進口國，2026年1月進口額為4700萬美元（台幣14.7億元）；台灣同期間進口智利櫻桃2700萬美元（台幣8.5億元），位居第三名。

一些歐洲國家也榜上有名，包括西班牙、荷蘭和英國，但與亞洲和北美市場相比，其占比要小得多。

在智利國內櫻桃產區地域，儘管出口額有所下降，但貝爾納多·奧希金斯將軍解放者大區（ Región del Libertador General Bernardo O’Higgins）仍保持其作為主要出口原產地的領先地位。該地區佔全國出口總額的53%。其次是莫萊地區（Región del Maule:）31%和瓦爾帕萊索地區（Región de Valparaíso）。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法