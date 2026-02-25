木心板產製業者聯合調價 公平會合計罰60萬

木心板產製業者聯合調價，公平會合計開罰60萬。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕公平會今日公告，冠帝、元厚、川記木業、崇霖及鳳山木業於2024年7月合意調漲木心板價格之行為，足以影響市場供需功能，違反《公平交易法》聯合行為禁止規定，分別處冠帝20萬元，元厚、川記、崇霖及鳳山4間各10萬元，總計60萬元罰鍰。

公平會說明，木心板與合板均為市場慣用的裝潢板材，但兩者承重力不同、並且具顯著價差，實務上木心板多應用於櫥櫃及傢俱背板，合板則以地板或裝潢隔間等承重需求較高之工程為主，兩者應用範圍不同。但公平會接獲檢舉稱，木心板產製業者在2024年7月30日召開會議，並達成調漲每片木心板價格20元的結論，因此立案調查。

公平會表示，目前國內木心板產製業者約有10家（不包含代工業者），因各業者產製之木心板同質性高，市場競價激烈，個別業者調價困難度高，而在2024年7月，國外木材原料供應商擬調漲木材價格，且是新臺幣兌美元匯率持續上漲，為能順利反映成本，冠帝邀集元厚、川記、崇霖及鳳山4公司開會，決定聯合漲價。

在此會議中，各業者經討論後決定以20元作為調價基礎，並發布會議結論於聯誼會LINE群組，供其他同業參考。會後各業者實際調漲幅度雖未達會議結論標準，但因木心板市場長期供過於求，在市場需求有限下，凝聚調價共識為帶動木心板價格上漲之關鍵因素。

況且，與會業者都是木心板市場之主力業者，本次調價亦將促使其他同業、甚或下游業者趁機調價，或作為與客戶議價之基礎，導致木心板整體市場價格上揚，影響市場供需功能，違反《公平交易法》第15條聯合行為禁止規定。

公平會再次提醒，同業間透過書面、聚會或社群網路互通訊息，交換敏感價格資訊或共同決定價格，均可能構成聯合行為之違法，業者應特別注意。

