免費福利別錯過！Costco購買家電的8大「鮮為人知好處」

〔財經頻道／綜合報導〕聽到Costco常會聯想到著名的烤雞或明星商品，但這家賣場也販售數款知名品牌的大型家電。美國財經新聞網站指出，Costco的產品涵蓋廚房必需品到各式家用電器，種類繁多，可滿足幾乎所有房屋擁有者或租客的需求。如果你打算更新家電，必須知道在Costco購買家電的8個鮮為人知好處。

1.免費配送與安裝：在Costco線上訂購的大型家電，在大多數地區都可享免費配送服務。有些商品屬於Costco Direct，表示該產品已備貨於附近配送中心，能更快速送達。如果你的家居路徑暢通且環境適合安裝，Costco也會提供基本免費安裝服務。若安裝過於複雜，可能需重新安排或無法提供安裝服務。

2.免費兩年保固：每件大型家電都附有兩年保固。超過10立方英尺的冰箱、冷凍櫃、爐具、微波爐、洗碗機、熱水器、洗衣機與烘乾機，也可享延長保固服務。Costco的延長保固由Allstate合作提供，費用依新家電價格而定。

3.舊機免費回收：Costco不僅送新家電，也會協助回收舊家電。回收的家電必須與購買的新家電同類型，例如訂購冰箱，只會回收冰箱。回收物品需清潔且安全，以便員工操作。

4.Costco Direct優惠：Costco Direct Savings計畫可讓會員在同筆訂單內的額外家電商品享折扣。僅適用於特定商品，商品描述會標示是否適用。

5.現金回饋：持有Costco Anywhere Visa Card by Citi的會員（金星或黑鑽會員）購買家電，可獲2%現金回饋。若是黑鑽卡會員，還可額外享有年度2%回饋。換句話說，若同時擁有信用卡與黑鑽卡會員資格，購買家電可獲得4%回饋。

6.90天退貨期限：有些家電可享90天退貨期，像是超過10立方英尺的冰箱、熱水器、洗衣機、烘乾機、洗碗機、冷凍櫃、爐具、微波爐等。

7.免費技術支援：Costco提供家電與其他科技產品的技術與保固支援。若遇產品問題，可撥打客服專線。

8.套裝優惠：Costco提供家電組合購買方案。一次購買多件商品，可節省數百美元，相比單件購買更划算。

