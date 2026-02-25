收到這則LINE通知別忽視！官方提醒這動作沒完成 帳號恐救不回

LINE官方宣布，自今（25日）日起，將針對尚未完成完整帳號綁定的用戶，陸續發送提醒通知，此為LINE例行性的帳號安全宣導措施。（LINE官方部落格）

〔記者邱巧貞／台北報導〕在台灣民眾日常數位生活中，高度滲透率的LINE，幾乎成為多數民眾每天必開的App。一旦帳號發生異常，如手機遺失、誤刪應用程式，甚至遭詐騙集團盜用，所帶來的影響往往不只是登入困難，而可能是好友名單、聊天紀錄與重要資料全面消失，且無法再匯入新帳號。

為強化用戶帳號安全性，LINE官方宣布，自今（25日）日起，將針對尚未完成完整帳號綁定的用戶，陸續發送提醒通知，引導用戶完成帳號健檢設定。此次提醒屬於LINE例行性、以「每季」為頻次進行的帳號安全宣導措施，將統一透過名為「Service Messages」的綠盾官方帳號發送。該帳號為LINE系統專用通知管道，用戶無法封鎖，目的即在確保重要安全資訊能確實送達。

根據LINE官方說明，「帳號健檢」主要為完成三項基本設定，並至少綁定Apple或Google其中一項帳號。用戶可直接於LINE App內操作，進入主頁後點選右上角齒輪圖示（設定）→「我的帳號」，依序完成電話號碼、電子郵件與密碼設定，並加上Apple或Google帳號綁定（兩者或至少其中一個，綁定後會顯示「取消同步」，代表綁定成功）。

特別注意的是，綁定的動作不需要透過任何「網頁」進行「認證」，在自己手機上的LINE App設定就好。LINE不會主動要求用戶在其他網站輸入資料，也不會主動寄出驗證信；僅於用戶新增電子郵件帳號時，系統才會發送驗證信至信箱完成設定程序。

完成完整綁定後，當用戶面臨手機遺失、誤刪App或帳號遭盜等情況時，可大幅提升找回原帳號的成功率。

LINE表示，若用戶自今日起收到來自「Service Messages」的提醒通知，即代表目前帳號綁定尚未完整，建議儘速完成相關設定，確保日常通訊與數位資產安全。

