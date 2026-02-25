瑞儀宣布現金減資25%，每股退還股東2.5元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕背光模組大廠瑞儀（6176）今日宣布董事會通過減資計畫，瑞儀董事長王昱超表示，為優化資本結構及提升股東權益報酬率，擬辦理現金減資，減資比率為25%，每股將退還股東2.5元，相關議案將提請5月27日股東會討論，同時，瑞儀明日將召開線上法人說明會，屆時將就本次現金減資、股利發放政策、未來營運布局，以及2025年營運成果進行進一步說明。

王昱超表示，執行減資的核心目的，在於提升資本使用效率，並在不增加股本的前提下， 引進策略投資人。

王昱超並對公司對新事業布局持續抱持高度信心，他指出，已訂定明確戰略目標，並以高度紀律推動投資計畫；同時，瑞儀亦靈活運用多元金融工具，取得條件有利的融資，自有資金相當充沛，足以支應未來發展需求。

他強調，瑞儀將持續推動新事業發展，力拚營收與獲利表現，並以最大化股東、客戶及員工的長期利益為目標，感謝投資人長期以來的耐心與支持。

依瑞儀規劃，本次減資金額為11億6256萬8160元，將消除股份1億1625萬6816股。減資比率約25%。減資完成後，股本將由46億5027萬2630元，降至約34億8770萬4470元。

