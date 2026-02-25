聯電高階人事異動 王石升任執行長 徐明志擔任總經理暨營運長

聯電執行長王石（聯電提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠聯電（2303）今（25）日宣布董事會決議通過高階主管人事異動，為落實公司高階經理人接班規劃，並確保公司持續具備競爭力，現任共同總經理王石將升任聯電執行長，執行副總經理徐明志則獲任命為總經理暨營運長，並成為董事會成員。現任共同總經理簡山傑已獲選為集團轉投資公司欣興電子董事長。

聯電表示，公司於2017年任命簡山傑與王石為共同總經理，兩人帶領公司進行策略轉型，專注於高成長市場的特殊製程技術。在他們的領導下，聯電的獲利能力大幅提升，並成為客戶信賴的晶圓代工夥伴，公司市值在其任內成長約五倍。

請繼續往下閱讀...

聯電執行副總經理徐明志獲董事會任命為總經理暨營運長，並成為董事會成員。（聯電提供）

聯電董事長洪嘉聰表示，為了因應快速變化的產業環境與市場機會，聯電持續調整組織架構。這項調整旨在進一步強化執行力、提升決策效率，同時維持策略的延續性。他進一步補充，他要對簡山傑擔任總經理多年來的領導表達最深的感謝，協助聯電度過許多重大機會與挑戰。

新任徐明志總經理暨營運長，自2003年加入聯電美國子公司，目前是公司高階管理團隊的核心成員，負責規劃聯電全球多元據點的營運，並統籌企業行銷、客戶工程及業務策略。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法