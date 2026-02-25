天然氣需求逐年攀升 中油購氣朝卡達、澳洲、美國三分天下

中油董事長方振仁。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕中油目前採購美氣比重達10%，中油董事長方振仁表示，基於距離、安全、商業條件等優勢，加上台灣需求逐年增加，原本就會擴大採購美國天然氣，與美國總統川普的關稅政策「沒有絕對關係」。經濟部先前已說明，至2029年美氣比例會達到25%，方振仁也認為，基於分散氣源原則，澳洲、卡達、美國比重應維持各三分之一。

方振仁表示，去年台灣進口天然氣達到2310萬噸，今年會到2350萬噸，天然氣量增就要多買，只是要從哪裡買。目前美氣比重約10%，遠低於卡達、澳洲，未來會逐步提升，2029年達到25%。

外界關注阿拉斯加天然氣投資案進度，中油尚未收到FEED前項工程設計，還無法進行投資評估，不過方振仁也透露，開發商預計今年會做出最終投資決定，阿拉斯加天然氣源的優勢在於可從台灣東邊運抵，不會有西邊政治因素干擾，航程較短，品質上也符合國內市場所需，若最終決定採購阿拉斯加氣源，最多可採購600萬噸，2032年後美氣的比例就會攀升到33%。

即使阿拉斯加氣源確定不投資，中油基於分散氣源的原則，方振仁認為各三分之一較合理，尤其美國本身就是生產頁岩油氣大國，2029年美氣達到25%並不包含阿拉斯加在內。

至於海外礦區投資併購，中油也持續進行中，希望提升油氣自主比例。方振仁指出，相較過去中油已有調整策略方向，首先會改為政治安定、法律完整等風險較低的地區，其次是以前偏好的礦源是一片素地，但開發耗時太長，也鎖定在生產或開發建設中的礦區為主，目前是美國、澳洲礦區較多，加拿大、東南亞也有評估當中。

