1月失業率降至3.29％ 創26年同月新低

主計總處公布1月失業率3.29％、創26年同月最低。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處今公布1月失業率3.29％、創26年同月最低，較上月下降0.01個百分點，連續5個月下滑；經季節調整後，1月失業率為3.36％、與上月持平。主計總處國際普查處副處長譚文玲表示，目前景氣熱絡、台股暢旺，有助穩固勞動市場，預料年後會有轉職潮，但因今年春節比較晚，轉職潮可能陸續反映在2、3月。

主計總處並首度公布常住人口就業及失業統計，常住人口定義指在資料標準時間已於台灣地區（不含金馬）實際或預期居住6個月以上，無論本國籍或非本國籍、戶籍或非戶籍人口。1月常住人口就業人數為1216.5萬人，月減1.1萬人、年減7.9萬人；失業人數為40.8人，月減2 千人、年增1千人；失業率為3.25%，月減0.01個百分點、年減0.01個百分點。

根據調查，1月就業人數1164.9萬人，月增4千人、年增3萬人。1月失業人數為39.6萬人，月減2千人，與上年同月相較則持平。其中，因對原有工作不滿意、傷病或健康不良而失業者月減2千人，因工作場所業務緊縮或歇業而失業者則月增3千人。

按年齡層觀察，1月15至24歲失業率11.44％，月減0.14個百分點、年增0.67個百分點。主計總處表示，15至24歲多為初次尋職，處於調適階段，因此失業率較高；隨著工作逐漸穩定，失業率呈下降，25至29歲失業率為5.93%、30至34歲為3.43％。

至於勞動力低度運用指標，1月4週失業人數為39.9萬人，月減5千人、與上年同月持平；工時不足就業人數為12.1萬人，月減6千人、年增1.2萬人；潛在勞動力人數為13.1萬人，月減5千人、年減7千人。譚文玲表示，工時不足就業人數起起伏伏，可能與海外產能過剩、美國關稅政策等有關。

